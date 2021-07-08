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هل وصلت سلالة دلتا المتحورة أو دلتا بلاس إلى مصر؟.. مستشار الرئيس يجيب

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:00 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن كل موسم يحدث تغير في الأمصال نظرًا لظهور الطفرات والأنواع الجديدة من فيروس كورونا، موضحًا أن تحورات فيروسات كورونا كثيرة جدًا بالعشرات أو بالمئات يطفو بعض الأنواع على السطح مثل "دلتا" الهندي أو "الجاما" الجنوب أفريقي.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر" اليوم الأربعاء، أن هناك مراكز علمية وأبحاث طبية تقوم برصد هذه التغيرات في المؤسسات العلمية والطبية في مصر، ويمكنها معرفة السلالات الموجودة أو السائدة في مصر، وإذا كانت الأنواع الجديدة والمتحورة موجودة أم لا، موضحا أن وزارة التعليم العالي وجامعة عين شمس لديها مركز للأبحاث.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "كنت في المركز طوال اليوم بالأمس لعمل أبحاث سريرية وتجارب معملية ورصد أنواع السلالات والطفرات الموجودة من هذا الفيروس وغيره من الفيروسات، مشددا على "أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي حالات مصابة بسلالة دلتا المتحورة أو دلتا بلاس، وهل هيجي ولا لا كل الاحتمالات موجودة ومفتوحة".

وشدد على ضرورة الاستمرار في الوقاية والاحتراز والمتابعة والترصد والمتابعة الشديدة والترقب لكل من يصل في الموانئ من الأشخاص القادمين من البلاد الموبوءة بهذه السلالات.

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