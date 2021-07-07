كافل لرعاية الأيتام تحتفي بـ 113 متفوقاً ومتفوقة





أقامت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل "جائزة كافل للتفوق العلمي" افتراضيًا بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، و الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، لتكريم أبنائها وبناتها المتفوقين دراسيا للعام الدراسي 1442هـ.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتفوقين "113" طالباً وطالبة في المراحل الجامعية وما يعادلها والثانوية، حيث حقق 13 منهم معدلات ونسبا كاملة، فيما تراوحت نسب الباقين في الامتياز المرتفع.

وقدم الأمين العام لمؤسسة كافل تهنئته للمتفوقين والمتفوقات على تميزهم وإبداعهم بتحقيق المعدلات والنسب العالية، مؤكدًا أن الأيتام هم الثمار الطيبة المباركة التي يفرح بها الوطن.