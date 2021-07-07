شاهد أهداف مباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020





افتتح المنتخب الدنماركي التسجيل عبر ميكل دامسغارد في الدقيقة 30، ثم سجل سيمون كايير هدف التعادل للإنجليز بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 39، وفي الدقيقة 104 أضاف هاري كين الهدف الثاني للأسود الثلاثة.









تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيطالي، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.