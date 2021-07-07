عاجل - إنجلترا تتخطي الدنمارك وتضرب موعدًا ناريًا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة المنتخب الإيطالي، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ويمبلي في نصف نهائي يورو 2020.





تقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من ميكل دامسغارد من ركلة حرة من 25 مترا.





وأدركت إنجلترا التعادل بعد تسع دقائق لاحقة عندما أتاحت تمريرة كين الذكية الفرصة لبوكايو ساكا لاختراق الدفاع الدنماركي وأرسل تمريرة عرضية منخفضة حولها سيمون كير بالخطأ في مرماه.





ولكن بعد انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، حجز المنتخب الإنجليزي مكانه في نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ 1966 عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج بعد سقوطه داخل المنطقة تحت ضغط من يواكيم ميله ورغم أن الحارس كاسبر شمايكل أنقذ تسديدة كين من علامة الجزاء، نجح قائد إنجلترا في متابعة الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز.



