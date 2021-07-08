مستشار الرئيس: 5 ملايين مواطن تلقوا اللقاح (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، موضحا أنه ما بين 4.5 و5 ملايين مواطن، والحاصلين على الجرعة الأولى متوفر لهم الجرعة الثانية.





وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر" اليوم الأربعاء، أن الحاصلين على الجرعة الأولى عددهم 4.5 مليون مصري وسيزيد عددهم بالتطعيمات التي تأتي تباعًا والتطعيمات الموجودة في فاكسيرا، وتطعيمات "جونسون آند جونسون".



