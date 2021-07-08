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مستشار الرئيس: 5 ملايين مواطن تلقوا اللقاح (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:56 ص
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، موضحا أنه ما بين 4.5 و5 ملايين مواطن، والحاصلين على الجرعة الأولى متوفر لهم الجرعة الثانية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر" اليوم الأربعاء، أن الحاصلين على الجرعة الأولى عددهم 4.5 مليون مصري وسيزيد عددهم بالتطعيمات التي تأتي تباعًا والتطعيمات الموجودة في فاكسيرا، وتطعيمات "جونسون آند جونسون".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "نسعى لزيادة كمية الطعوم والدولة والقيادة السياسية تسعى والحكومة تدعم ولا يوجد حاجز مالي على الإطلاق، والحاجز هو وفرة اللقاحات وخطوة تصنيع اللقاحات في مصر إيجابية"، كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في أعداد طالبي والحاصلين على اللقاح، وهدفنا أن نصل لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية هذا العام.

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