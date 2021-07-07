الجزيرة المطروحي يحدد بداية فترة الإعداد وملامح القائمة الأولي

قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي الهابط حديثا للقسم الثالث إعتماد القائمة الأولى للفريق الأول والمستمرة عقودهم مع النادي.



وشملت القائمة كل من: محمود عبدالمنصف، ومحمد هجرس، وخالد سعيد، و إسلام محفوظ، وإسماعيل سعيد، وحسام خليل، وأحمد فايز، ومحمد بدر، ومحمد بوجا، وأحمدابوالعباس، وأحمد سمير، وعبدالرحمن كاستيلو، وكريم رأفت، ومحمد رزق، و حامد حمدان، ومحمد خطاب، وعبدالرحمن شحاته، ومحمد نور، وأحمد عبدالعال، ومحمد السيسي، ويوسف شعبان، وإسلام صبري، وجون ندوبويسى، وشهاب الدين محمد، وعماد أحمد رزق مواليد 2002





كما قررت إدارة النادي الإستغناء عن : أحمدطارق، وأيمن عادل، ومحمد ثروت، ومحمد فرج شيكا



وحدد مجلس الإدارة الأحد الأول من أغسطس لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيتم حسم ملف المدير الفني والجهاز المعاون والجهاز الاداري والطبي للفريق الأسبوع القادم.