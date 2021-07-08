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دبلوماسي سابق يكشف السيناريو المتوقع في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تخوض معركة دبلوماسية رفيعة المستوى من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني في أزمة السد الإثيوبي.

وأضاف "حجازي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحركات مكثفة لدعم مناقشات ملف السد الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي.

وتوقع قبل ساعات من مجلس الأمن أن يخرج المجلس بقرار بعد 14 يومًا لتكون هذه المساحة الزمنية فترة هامة وضرورية للتوصل إلى صيغة كاملة بشأن القرار القانوني.

وتابع "ريما يدعو مجلس الأمن إلى المفاوضات تحت الرعاية الإفريقية ولكن معززة بدعم من المجتمع الدولي سواء كان الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والدعوة عن التوقف في اتخاذ قرارات أحادية في فترة زمنية محددة لرأي الصدع ووضع الأساس لما قد يحدث في نزاعات الأنهار الدولية القادمة".

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