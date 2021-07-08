وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تحقق 17 هدفا تنمويا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الأمم المتحدة وضعت في عام 2015، حوالي 17 هدفًا لهم بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي، منهم عدم ترك أي شخص فقير وإتاحة فرص عمل لائقة وعمل مدن مستدامة تحافظ على البيئة، حيث أن هذه الأهداف تحقق حياة أفضل في الـ 3 أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، موضحة أن رؤية مصر طويلة المدى تتفق مع الـ 17 هدف الأممي، لافتة أن الأمم المتحدة قامت بعمل منصة تقوم الدول بوضع مبادراتها ومشروعاتها عليها، ومشاركة المبادرات مع دول العالم.





وأضافت "السعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر" الأربعاء، أن المبادرات التي يتم رفعها على المنصة تعتبر من أفضل المبادرات والمشروعات التي على مستوى العالم وتقوم بتوضيحها لدول العالم والتي تقوم بمشاركتها مع بعضها البعض في هذه المبادرات والمشروعات، متابعة: "تقدمنا بمجموعة من المبادرات ووضعها على هذه المنصة وتم قبول 4 مبادرات مصرية بالكامل في وقت يتراجع العالم فيه عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".





وتابعت، وزيرة التخطيط، أن مصر تثبت يوميًا على قدرتها في تحقيق الإنجاز في كل مشروعاتها ومبادراتها، موضحة أن مبادرة حياة كريمة تم قبولها منذ عدة أشهر في المرحلة الأولى لها، والمرحلة الثانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستحدث نقلة تنموية على مستوى العالم وليس على المنصة فقط.



