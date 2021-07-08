Advertisements
"حسين كمال": المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:46 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور حسين كمال، مدير شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير ليس مرتبط بالانتهاء من الأعمال الانشائية، ولكن هناك العديد من المعايير منها الاستقرار الامني والسياسية، والوضع العالمي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هي وحدها من ستحدد قرار افتتاح المتحف المصري الكبير.
وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن مساحة العرض في المتحف تقدر بـ90 الف متر مربع، بينما مساحة المتحف بالكامل تصل لنصف مليون متر مربع.
ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير ليس هدفه عرض الأثار فقط، بل هو عبارة عن مؤسسة ثقافية متكاملة، ويشمل على قاعة كبيرة للمؤتمرات، بالإضافة إلى احتوائه على عدد كبير من البازرات والمطاعم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements