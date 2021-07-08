"حسين كمال": المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم

قال الدكتور حسين كمال، مدير شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير ليس مرتبط بالانتهاء من الأعمال الانشائية، ولكن هناك العديد من المعايير منها الاستقرار الامني والسياسية، والوضع العالمي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هي وحدها من ستحدد قرار افتتاح المتحف المصري الكبير.





وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن مساحة العرض في المتحف تقدر بـ90 الف متر مربع، بينما مساحة المتحف بالكامل تصل لنصف مليون متر مربع.



