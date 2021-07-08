Advertisements

"حسين كمال": المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور حسين كمال، مدير شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير ليس مرتبط بالانتهاء من الأعمال الانشائية، ولكن هناك العديد من المعايير منها الاستقرار الامني والسياسية، والوضع العالمي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هي وحدها من ستحدد قرار افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير هو الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن مساحة العرض في المتحف تقدر بـ90 الف متر مربع، بينما مساحة المتحف بالكامل تصل لنصف مليون متر مربع.

ولفت إلى أن المتحف المصري الكبير ليس هدفه عرض الأثار فقط، بل هو عبارة عن مؤسسة ثقافية متكاملة، ويشمل على قاعة كبيرة للمؤتمرات، بالإضافة إلى احتوائه على عدد كبير من البازرات والمطاعم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المتحف المصري الكبير الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الدوري الإنجليزي على رادار ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

جولة لرئيس البرلمان في المتحف المصري الكبير

رئيس البرلمان: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

رئيس البرلمان يشهد وصول قطع أثرية من متحف التحرير للمتحف الكبير

جولة رئيس وأعضاء البرلمان في المتحف المصري الكبير (صور)

وزير الأثار يتفقد مستجدات الأعمال في المتحف المصري الكبير تمهيدًا لافتتاحه

"الآثار": بدء تركيب فتارين قاعة توت عنخ آمون بالمتحف الكبير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 ص

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل