مصرع شخصين إثر تعرضهم لصعق كهربائي بملوي

لقي شخصان مصرعهم إثر تعرضهم لحادث صعق كهربائي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثتين.





تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة شخصين داخل مغسلة سيارات بقرية ابشادات التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة، إثر تعرضهم لصعق كهربائي.





وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاه "عيسى ع ع"، 29 عاما، وشخص آخر عمره 15 عاما، إثر عبثهما بإحدى مواتير الكهرباء بالمغسلة، وأثبتت المعاينة المبدئية لشركة كهرباء مصر الوسطى أن المغسلة منشأة حديثًا، وقد قاموا المتوفين بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية غير قانونية بمعرفته دون علم هندسة كهرباء مركز ملوى.



