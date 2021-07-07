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مدافع الزرقا يتقدم بشكوى ضد مجلس الإدارة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تقدم احمد امين مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا بشكوى رسمية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تجاة مجلس ادارة نادي الزرقا .

وكشف اللاعب بأنة إنضم للزرقا قبل موسمين ونصف قادما من صفوف منتخب السويس مشيرا أنه تفاجئ بأن عقدة ممتد للموسم القادم رغم أنه كان قد قام بالتوقيع لمدة موسمين ونصف فقط وليس لثلاث سنوات ونصف .

واضاف امين صاحب الستة وعشرون عاما بأنة لن يتنازل عن حقه وأنه سيتقدم بشكوى قضائية تجاه رئيس نادي الزرقا الذي أشار أنه هو من قام بإضافة سنة إضافية في العقد دون علمه وهو ما يعد تزوير في العقد .


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