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عنصر جديد ينضم لجهاز فليك في منتخب ألمانيا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن هانزي فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الأول اختار داني رويل كمساعد إضافي له ضمن الجهاز الفني إلى جانب ماركوس سورج.

وعمل رويل مع فليك في بايرن ميونخ، وقد وقع عقدا مع الاتحاد الألماني لمدة ثلاثة أعوام، وسيكون بذلك ضمن الجهاز الفني للمنتخب خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وقال فليك :"عملت معه بنجاح كبير وثقة في بايرن ميونخ لمدة نحو عامين. أقدر داني كشخص احترافي يشاركني رؤيتي وأفكاري في كرة القدم."

ومن جانبه، قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني :"أنا سعيد بأن المدرب الجديد يعتمد أيضا على الاستمرارية، وبتواجد ماركوس سورج، سيستفيد من المستويات العالية من الكفاءة المتواجدة بالفعل في المنتخب."

وتولى هانزي فليك تدريب المنتخب الألماني بعد أن قرر يواخيم لوف في وقت سابق الرحيل عن منصب المدير الفني للمنتخب بنهاية مشواره في كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020)، علما بأن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى 2022 .

وسيبدأ فليك ممارسة مهامه مع المنتخب بشكل رسمي في أول أغسطس المقبل.

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