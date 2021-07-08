هالة السعيد: مبادرة "حياة كريمة" تحقق الأهداف التنموية الـ17 وفق رؤية 2030

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل مشاركة مصر في المبادرات والمشروعات التي تحقق أهداف الأمم المتحدة 2030.





وقالت "السعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الأمم المتحدة لديها 17 هدفًا يجب أن يصل العالم إليه في 2030 تتعلق بجودة الحياة وتوفير فرص عمل لائقة ومدن مستدامة تراعي العنصر البيئي.





وأضافت وزيرة التخطيط، أنه "لأول مرة لدينا منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وهذه المبادرات المصرية تحقق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030، وسنقوم بتدريب طلاب الجامعات ضمن مبادرة رواد 2030، وسنسعى لطرح المزيد من المبادرات الأممية"، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تحقق الأهداف الأممية الـ17".



