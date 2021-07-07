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طاجيكستان تعلن إيوائها لأكثر من 1000 لاجئ أفغاني عبروا الحدود

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
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 أعلنت سلطات طاجيكستان، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف لاجئ أفغاني أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن عبروا الحدود إلى طاجيكستان وتم إيوائهم فى مراكز آمنة بمقاطعة جورنو-باداخشان ذات الحكم الذاتى.

وقال جوليب نياتبيكوف، المتحدث الرسمي باسم إدارة مقاطعة جورنو-باداخشان، إن المنظمات الإنسانية غير الحكومية تقدمت بالشكر لحكومة طاجيكستان على إيوائها للاجئين الأفغان، حسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي برس" الآسيوية.


ولم يحدد المسؤول الطاجيكي موعد عبور اللاجئين الأفغان إلى طاجيكستان، لكن قد يكون هذا التدفق في اللاجئين ناتج عن هجوم حركة طالبان على 6 مقاطعات في إقليم باداخشان الأفغاني على الحدود بين البلدين يومي 4 و5 يوليو الجاري.

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