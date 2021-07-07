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حسين الشحات يتلقى عرضا إمارتيا للرحيل عن الأهلي واللاعب يوافق
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:59 م
علي خلاف
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تلقى حسني الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضا خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
رحيل حسين الشحات عم الأهلي
كشف مصدر مقرب من حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن قرار اللاعب بشأن خطوته المقبلة مع النادى عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.
وأوضح المصدر أن جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وافق على الرحيل إلى أحد فرق الدوري الإماراتي في الميركاتو الصيفي المقبل، ليعود إلى الإمارات من جديد بعد رحلة مع العين.
وأتم المصدر مشيرا إلى أن العرض الذي تلقاه حسين الشحات لاعب الأهلي كان من فريق الوحدة الإماراتى، موضحا أن مسؤولي الأخير سيحركوا لإنهاء الصفقة مع الأحمر بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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