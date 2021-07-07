Advertisements

حسين الشحات يتلقى عرضا إمارتيا للرحيل عن الأهلي واللاعب يوافق

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تلقى حسني الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضا خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل حسين الشحات عم الأهلي

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن قرار اللاعب بشأن خطوته المقبلة مع النادى عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأوضح المصدر أن جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وافق على الرحيل إلى أحد فرق الدوري الإماراتي في الميركاتو الصيفي المقبل، ليعود إلى الإمارات من جديد بعد رحلة مع العين.

وأتم المصدر مشيرا إلى أن العرض الذي تلقاه حسين الشحات لاعب الأهلي كان من فريق الوحدة الإماراتى، موضحا أن مسؤولي الأخير سيحركوا لإنهاء الصفقة مع الأحمر بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

بشرى سارة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موقف الأهلي من احتراف أحمد ياسر ريان

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات اعتزال جاريث بيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

10:44 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

11:32 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل