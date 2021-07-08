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"الأزهري" عن قضية السد الإثيوبي: احتشدوا جميعا خلف رئيسكم وجيشكم

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:39 ص
الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري
محمود الجلاد
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أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، أهمية أن يكون هناك حالة من الثبات وعدم التخوف أو افتراض الأسوأ في الأزمات وذلك في حديثه عن أزمة سد النهضة، مضيفًا: " في وقت الأزمات احذروا من حدوث انخفاض الروح المعنوية أو الكابة أو نشر السلبية بين الناس أو الشائعات.

وطالب الأزهري خلال لقائه في برنامج" مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان على فضائية " dmc " كل مصري بالوقوف على أرض صلبة مضيفا:" خليك قوي، وأن الثبات النفسي هو التجمع في ظهر الوطن وعدم افتراض الأسوأ.

وأضاف: نثق في عدالة قضيتنا في موضوع سد النهضة، وأن هذا الموضوع هو الأمر الشاغل الآن للمصريين جميعا، ونحن على يقين مطلق وعادل في أن أي خيار ستلجأ إليه قيادتنا نحن في ظهرها، احتشدوا جميعا وكونوا على قلب رجل واحد.

وأكد أننا نثق ثقة مطلقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي القوات المسلحة، وفي أن أي إجراء يتخذونه سيكون حكيم وبعيد النظر، مستدلًا بما قاله الرئيس السيسي على الحدود الغربية "سرت والجفرة خط أحمر"، حينما أشار السيد الرئيس أننا الآن نمتلك "الشرعية الدولية"

وأكد الدكتور أسامة الأزهري دعمه الكامل للرئيس السيسي والقوات المسلحة وكافة المؤسسات المصرية على ما يبذلونه من جهود مؤكدًا أننا في ظهر الرئيس وفي ظهر جيشنا العظيم.

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