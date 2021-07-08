تامر حسني يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "صعبة"

نشر الفنان تامر حسني، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست يعلن فيه عن موعد طرح أغنيته الجديدة "صعبه".وعلق قائلا :"كليب صعبه، خلال أيام إن شاء الله"، والكليب من إخراج سارة وفيق.يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "مش أنا" الذي يعرض في السينمات حاليا، ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني ، حلا شيحة، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، وإخراج سارة وفيق.