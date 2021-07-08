أستاذ أوبئة: اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة ضد سلالة "دلتا" (فيديو)

علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على البيان الصادر من منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة من المنظمة ضد متغير دلتا من فيروس كورونا.





وقال "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن البيان طالب الدول التي تسعى إلى القيام بعودة الحياة إلى طبيعتها بتوخي الحذر خاصة مع الانتشار الكبير لسلالة دلتا على مستوى العالم.





وأشار إلى أن هذه السلالة سريعة الانتشار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن حتى الآن مازالت اللقاحات المعتمدة فعالة ضد هذا المتغير.





وأوضح أن 50% من الإصابات الجديدة بالمملكة المتحدة من متغير دلتا وهذا يدل على حجم انتشاره الكبير، ولكن بفضل اللقاحات قللت من نسب الوفيات والحد من الإصابات الشديدة والخطيرة والمضاعفات.



