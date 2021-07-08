تعرف على مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا 2021-2022.









وكان تشيلسي الانجليزي نجح في حسم لقب النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي.









وبحسب ما حددته "اليويفا"، فإن مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول ستقام يومي 6 و7 يوليو، على أن تقام مواجهات العودة على مدار يومي 13 و14 من نفس الشهر.





بينما ستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني يومي 20 و21 يوليو، بينما مبارايات الإياب يومي 27 و28 من الشهر ذاته.





وتقام جولة الذهاب للدور التمهيدي الثالث والأخير يومي 3 و4 أغسطس، والإياب في 10 أغسطس.





كما حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد قرعة دور المجموعات على أن تقام يوم 26 اغسطس.





تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 14 و15 سبتمبر.





مبارايات الجولة الثانية يومي 28 و29 من نفس الشهر.





لقاءات الجولة الثالثة تقام يومي 19 و20 أكتوبر.





أما الجولة الرابعة فتقام يومي 2 و3 نوفمبر.





بينما الجولة الخامسة يومي 23 و24 من نفس الشهر.





مباريات الجولة السادسة والأخيرة تقام يومي 7 و8 ديسمبر.





وستجرى قرعة دور الـ16 يوم 13 من نفس الشهر.





تقام مباريات الذهاب في الدور ثمن النهائي أيام 15 و16 و22 و23 فبراير من العام المقبل.





جولة الإياب من نفس الدور تقام أيام 8 و9 و15 و16 مارس.





تقام قرعة الأدوار المتبقية في البطولة من ربع النهائي وحتى الدور الختامي يوم 18 مارس.





ذهاب دور الثمانية يقام يومي 5 و6 إبريل، بينما تقام مباريات العودة يومي 12 و13 من نفس الشهر.





تقام مباراتا الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 إبريل.





وعلى الجانب الآخر، تقام مباراتا الإياب يومي 3 و4 مايو، لحسم الأطراف المتأهلة إلى نصف النهائي.



