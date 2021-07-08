حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف

أوضح جهاز الكرة فى النادى الأهلى، عن حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن وصول عروض أوروبية للتعاقد مع محمد هانى الظهير الأيمن للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن محمد هانى ليس للبيع ويتمسك النادي الأهلي باستمراره اللاعب مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.









والأنباء الواردة عن وصول عروض خارجية للحصول على خدمات محمد هانى سواء من الدورى الإنجليزى أو الألمانى عار تمامًا من الصحة.







