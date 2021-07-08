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التموين عن رفض منح العلامة التجارية للزمالك: غير صحيح (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:41 ص
أحمد كمال
أحمد كمال
داليا الحسين
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قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي قرارا من وزارة التموين يهدف لتنظيم عملية صرف السلع من مخازن الجملة إلى البدالين التموينيين.

وأشار كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، إلى أن من حق المواطن صرف زجاجة زيت 1 لتر حتى أربع زجاجات، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وصرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية، مؤكدا أن منظومة التموين كما هي منذ بدايتها عام 2014.

ولفت إلى أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يبلغ 36 مليار جنيه في السنة، نافيا نقص أي سلعة تموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.

وكشف المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة قررت صرف الأضاحي"خروف العيد" بالتقسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن سعر الكيلو 65 جنيهًا قائم لمدة 6 أشهر.

وحول حقيقة رفض التموين منح علامة تجارية لنادي القرن للزمالك، قال إن بعض الصحف نشرت أنباء غير صحيحة بشأن ذلك، مؤكدا أنه لم يصدر عن الوزارة رفض أو قبول العلامة التجارية لنادي الزمالك "ما زال قيد الدراسة".

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