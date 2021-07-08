شريف منير يشيد بأداء ياسمين سمير في مسرحية "كلها غلط"

قال الفنان شريف منير من خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج "الحكاية"، والمذاع عبر قناة mbcمصر، في حلقة الفنان أشرف عبد الباقي التي يتحدث فيها عن مسرحيته "كلها غلط"، أن ياسمين سمير موهبة كبيرة ووصفها بـ"القنبلة" التي ستظهر الفترة القادمة.ونشرت الفنانة ياسمين سمير، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، الفيديو، وشكرت الفنان شريف منير.وعلقت قائلة:" شكرا للنجم الكبير الخلوق شريف منير علي رأيك فيا وفرحتك بينا وبالعمل، واللي كانت واضحه لما باركتلنا فرد فرد علي المسرح، نورت المسرح ورأيك فوق راسي والله".مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب الصاعد، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.