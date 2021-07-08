الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع فرجاني ساسي









أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أن مفاوضات اللجنة المكلفة بإدارة النادي مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق ووكيله إستمرت حتى الساعات القليلة الماضية .





وقال جبريل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "فرجاني ساسي يماطل مسئولي النادي منذ فترة طويلة للغاية، وكان من الواضح رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، نظراً لامتلاكه عروضاً من أندية الدوري القطري، لكنه لم يحترم مسئولي القلعة البيضاء ، ولا الجماهير التي ساندته وكانت خير داعم له".



