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برشلونة يحسم مصير نجمه
الخميس 08/يوليو/2021 - 01:02 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم مصير نجم الفريق الإسباني سيرجي روبرتو البالغ من العمر 29 عاماً في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة لا يفكر في رحيل إبن الأكاديمية لا ماسيا في الوقت الحالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا والإدارة الرياضية للنادي الكتالوني يُقدرون روبرتو كثيراً وذلك بسبب تعدد استخداماته كبديل للأظهرة وفي وسط الملعب.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن الحديث قد جرى في الفترة الماضية عن إمكانية رحيل روبرتو الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل.
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