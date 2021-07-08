ديانا حداد تعلق علي انفجار ميناء جبل علي







الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

نشرت صفحة "دبي ميديا" بوست عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، لتطمئن الناس بعد الحريق الذي حدث في مدينة دبي قبل ساعات.حيث كتبوا"‏الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي"وشاركت الفنانة ديانا حداد التغريدة وعلقت قائلة "الحمد لله بلادنا دبي والإمارات بخير".حدث هذا الحريق في مدينة دبي منذ ساعات قليلة نتيجة إنفجار إحدى الحاويات علي متن سفينة في ميناء جبل علي.