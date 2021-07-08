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"على خدك" لمحمود العسيلي تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة في أسبوع

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تخطت أغنية "على خدك" لمحمود العسيلي مليون ونص مشاهدة، وذلك بعد 6 أيام من طرحها علي الصفحة الرسمية للعسيلي علي موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".


يحمل الكليب الطابع الرومانسى الأوروبي التى تتناسب مع الأجواء الصيفية، تقول كلمات الأغنية الآتي:
كلمات الأغنية 
"ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين
وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش
وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش
وعلى خدك أدي بوسة على خدك
وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك
وكفاية اللي احنا ضيعناه
وعلى خدك ادي بوسة على خدك
يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك
ده وجودك بالنسبة ليا حياة".

أغنية "على خدك" كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع على فتح الله، إنتاج "دي إس ميديا"، إخراج رونا العريان.

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