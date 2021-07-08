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أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إعلان أديس أبابا بدأ الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون التوافق مع مصر على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، هدفه فرض الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الملء الثاني للسد الإثيوبي لا يمكن منعه، خاصة أن أديس أبابا قامت برفع السد، مشيرًا إلى أن مصر قامت بمخاطبة مجلس الأمن الدولي للتدخل لحل هذه الأزمة بدعم من الدول العربية.

وأضاف: "الموقف أصبح خطير، ومصر متسمة بضبط النفس، ولكن إلى متى؟...، للصبر حدود زي ما بيقولوا"، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار توصيات باستمرار المفاوضات في وجود لجنة دولية مشكلة من مجلس الأمن الدولي، في زمن محدد.

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