"جاية معاك" لنانسي عجرم تقترب من 5 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها

تخطت أغنية "جاية معاك" للفنانة نانسي عجرم 4ونص مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع علي صفحة نانسي عجرم الخاصة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية" بدي حدا حبو"، التي طرحتها عبر يوتيوب منذ 5 أيام فقط، وحققت الأغنية مليون ونص مشاهدة.



أغنية"بدي حدا حبو "من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.