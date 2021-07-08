"بالبدلة".. هنا شيحة تروج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" (صور)

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور لها من العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".وعلقت قائلة:"صور من العرض الأول لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مبروك لكل صناع العمل، روحوا شوفو الفيلم هتتبسطوا".أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في إحدي السينمات بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.