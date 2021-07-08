جريزمان مستعد للرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جريزمان يُعطي الأولوية للإستمرار في برشلونة لكنه ليس مُنغلقاً على أي سيناريو آخر.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الفرنسي مستعد لأي احتمال بالنسبة إلى مستقبله إذا اتصل به مسئولو النادي الكتالوني لإقتراح الرحيل أو تخفيض راتبه فإنه سوف يفكر في ذلك بهدوء.



