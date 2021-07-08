Advertisements

الزمالك يكشف آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد بن شرقي

الخميس 08/يوليو/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب بذلت جهداً كبيراً منذ قدومها وتكليفها بإدارة القلعة البيضاء في مختلف الملفات سواءً في حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي أو ملفات تجديد تعاقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين الذين أشرفوا على تدريب الفريق.

وقال جبريل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بدأت في حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، واللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب نجحت في تقليص الغرامة من مليون وسبعمائة ألف يورو إلى 450 ألف يورو".

وأختتم جبريل : "المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق و وكيله كريم البولق بشأن تجديد تعاقد اللاعب وصلت إلى مرحلة متقدمة، وهناك ترحيب من اللاعب بالإستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء، حيث تسعى اللجنة للمحافظة على القوام الأساسي لفريق كرة القدم والألعاب الأخرى".

أخبار تهمك

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

جريزمان مستعد للرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق يكشف السيناريو المتوقع في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي

منذ ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

الرجاء يُحدد سعر بيع بن مالانجو إلى الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

01:18 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل