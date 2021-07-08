الزمالك يكشف آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد بن شرقي









أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب بذلت جهداً كبيراً منذ قدومها وتكليفها بإدارة القلعة البيضاء في مختلف الملفات سواءً في حل الأزمة المالية التي يعيشها النادي أو ملفات تجديد تعاقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين والمدربين السابقين الذين أشرفوا على تدريب الفريق.





وقال جبريل في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بدأت في حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، واللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب نجحت في تقليص الغرامة من مليون وسبعمائة ألف يورو إلى 450 ألف يورو".



