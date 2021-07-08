"اختلاف 360 درجة".. شاهد أصالة بلوك جديد (فيديو)

ظهرت الفنانة أصالة نصري بنيولوك جديد، وفاجئت جمهورها بعد أن انتشرت صورها عند مصفف الشعر اللبناني وسيم ستيف.وقامت أصالة بقص شعرها علي الموضة حيث اختارت قصة البيكسي الأكثر رواجاً هذا العام، والتي منحتها مظهرا جريئا وانثوي.وتحيي أصالة نصري حفلاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري في مدينة أبوظبي.ولم تكن هذة المرة الأولى التي ظهرت أصالة بها بقصة البيسكي، حيث ظهرت في 2018 في كليب أغنية "لسة شايفة" بهذة القصة ولكن كانت أطول مما هي عليه الآن.