بتوقيع أيمن بهجت قمر.. فريدة تطرح أغنية "وردة"

طرحت الفنانة فريدة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "وردة"، عبر الصفحة الرسمية لشركة "روتانا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية الآتى:"اديني ان شالله وردة، وانا بقليلي هرضى، كلمة ضحكة غمزة بترد روحي ليا، وبحس انك مكمل حاجه ناقصه فيا، نسيتني كل اللي فات كل الحاجات، خلينا في النهاردة، انت مغير طباعي، انا مبقيتش انا، مسيطر على اندفاعي علشان مطمنة، ايامي قبل منك لا ملهاش اي داعي، وكأني معاك وعرفاك ولا من 20 سنة ".



أغنية “وردة” كلمات: أيمن بهجت قمر، والحان: خالد عز، وتوزيع تميم، ومكس وماسترخالد عز.