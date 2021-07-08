دينا الشربيني تعلق على رفع فيلم "ثانية واحدة" من دور العرض

علقت الفنانة دينا الشربيني، على سحب وضعف إيرادات أحدث أفلامها "ثانية واحدة" الذي شاركت في بطولته أمام الفنان مصطفى خاطر، خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين قائلة: أنا بركز في العمل ولا أنظر للإيرادات".





وأضافت دينا الشربيني أن الفيلم حقق إيرادات جيدة في التوزيع الخارجي حيث كانت المشاهدات أكثر بكثير.





وحقق فيلم "ثانية واحدة" إيرادات بلغت 3,695 مليون جنيه في 8 أسابيع منذ عرضه خلال موسم عيد الفطر، وانخفضت إيرادات الفيلم تدريجيا حتى وصل إلى 391 جنيها أمس مما يهدد بسحبه من دور العرض.



