الزمالك: حصلنا على أرقام دعم كبيرة من جماهير النادي









أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ان جمهور الزمالك يستحق بذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير.





وقال المندوه في تصريحاته لبرنامج الماتش، أن فتح حساب بنكي تم مناقشته بين أعضاء اللجنة قبل اتخاذه.





وأضاف أنهم حصلوا على أرقام دعم من جماهير الزمالك أكثر مما توقعوا مؤكدا أن أكبر رقم مالي تلقاه الزمالك من حملة الدعم 5 مليون جنيه من شخص واحد.



