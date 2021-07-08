عاجل.. ريال مدريد يستقر على الإبقاء بنجم الفريق

















كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن حقيقة موافقة ريال مدريد على بيع جناحه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، هذا الصيف، من أجل توفير المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.





وترددت أنباء قوية في إسبانيا خلال الساعات الماضية، تفيد بأن ريال مدريد تراجع عن قراره بشأن الاحتفاظ بفينيسيوس وقرر عرضه للبيع، من أجل التعاقد مع مبابي.





ووفقًا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد لا يفكر في بيع فينيسيوس مُطلقًا مهما كانت الإغراءات المالية، ويتمسك باستمراره مع الفريق، بصفته واحدًا من أهم أوراقه.





وأضاف التقرير، أن فينيسيوس يعتبر أحد اللاعبين الذين ينوي المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليهم في الموسم المقبل.





نفس الأمر بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يعتبر فينيسيوس مستقبل الميرنجي، والذي سيقود الفريق مستقبلًا، ويصبح أهم لاعب كرة في العالم.



