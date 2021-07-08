Advertisements

تعرف على معلقين نهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


أسدل الستار على مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية بلقاء المنتخب الإنجليزي ضد منتخب الدنمارك.

وفي مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، استطاع منتخب إنجلترا بقياده غاريث ساوثغيت، قلب الطاولة على المنتخب الدنماركي والتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليصعد بذلك منتخب إنجلترا للمباراة النهائية لمواجهة منتخب إيطاليا.

واستطاع المنتخب الإيطالي حجز مقعدا في الدور النهائى، بعد إقصائه للمنتخب الاسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بأربع ركلات مقابل إثنين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين المنتخبين الإنجليزي والايطالي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري على ملعب ويمبلي.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية سوف تنقل عبر قناة BEIN SPORTS MAX 11 على أن يقوم المعلق المتميز خليل البلوشي بالتعليق على مجريات المباراة.

أخبار تهمك

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 7 ساعات

جريزمان مستعد للرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الرجاء يُحدد سعر بيع بن مالانجو إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

جالطة سراي يستهدف ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين يورو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:54 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

12:04 ص

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل