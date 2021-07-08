تعرف على معلقين نهائي كأس أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020









أسدل الستار على مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية بلقاء المنتخب الإنجليزي ضد منتخب الدنمارك.





وفي مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، استطاع منتخب إنجلترا بقياده غاريث ساوثغيت، قلب الطاولة على المنتخب الدنماركي والتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليصعد بذلك منتخب إنجلترا للمباراة النهائية لمواجهة منتخب إيطاليا.





واستطاع المنتخب الإيطالي حجز مقعدا في الدور النهائى، بعد إقصائه للمنتخب الاسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بأربع ركلات مقابل إثنين.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين المنتخبين الإنجليزي والايطالي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري على ملعب ويمبلي.



