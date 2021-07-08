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ميدو يكشف آخر تطورات إصابة الشناوي

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن آخر تطورات إصابة أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وكان أحمد الشناوي خضع لأشعة مؤخرًا، والتي أوضحت أن هناك اشتباه في إصابته بالرباط الصليبي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أحمد الشناوي، من المقرر أن يخضع لأشعة أخرى اليوم الخميس، من أجل التأكد من الإصابة.

وتابع، "هناك نسبة محتملة لعدم خضوع الشناوي لعملية جراحية، والاكتفاء بالتأهيل فقط".

وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يعود أحمد الشناوي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن الإصابة ستعطل الأمر.

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