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تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:49 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديده وجهها إلى كافة المديريات التعليمية، بشأن تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة القادم.

وأبلغ "شوقي"، كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة "اقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها أما الملاحظات فسوف يُسمح بها حتى لو كانت مبالغ فيها".

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