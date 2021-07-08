تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات جديده وجهها إلى كافة المديريات التعليمية، بشأن تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة القادم.





وأبلغ "شوقي"، كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم.



