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نجم المصري السابق: الأهلي كان مرعب مع رمضان صبحي وتأثر برحيله

الخميس 08/يوليو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمود عبدالحكيم، نجم النادي المصري السابق، أن الأهلي تأثر بشكل كبير بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق، وانتقاله إلى صفوف بيراميدز.

وأوضح عبدالحكيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي أثر على الفريق بشكل كبير، في وجوده في النادي الأهلي، علي معلول كان مرعب، وبرحيله هبط مستوى معلول بشكل كبير".

وتابع، "أحب مصطفى فتحي وشيكابالا وأشرف بن شرقي ورمضان صبحي، كأمهر لاعبي الدوري المصري في التوقيت الحالي".

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان قد رحل عن صفوف النادي الأهلي في انتقالات الصيف الماضي، بعدما رفض الاستمرار في النادي.

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