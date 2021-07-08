تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية









يقترب يورو 2020 من لفظ أنفاسه الأخيرة حينما يواجه منتخب إنجلترا نظيره الإيطالي في المباراة النهائية من البطولة.





وصعد المنتخب الإنجليزي للدور النهائي بعد غياب دام 55 عاما، بإقصائه لمنتخب الدنمارك بعد التغلب عليه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل اثنين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ويمبلي.





وصعد المنتخب الإيطالي للدور ذاته بعد إقصائه للمنتخب الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها منتخب إيطاليا لصالحه بأربع ركلات مقابل إثنين.





وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده انجلترا ليصعد للمركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.





فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدراة الهدافين برصيد 5 أهداف.





وياتي في وصافة الهدافين لاعب المنتخب التشيكي باتريك شيك برصيد 5 أهداف.





وجاء ترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو /منتخب البرتغال -5اهداف





باتريك تشيك /منتخب التشيك -5 اهداف





هاري كين / منتخب انجلترا- 4 اهداف.





كريم بنزيما /منتخب فرنسا -4 اهداف





ايميل فورسبورغ /منتخب السويد -4 اهداف





روميلو لوكاكو /منتخب بلجيكا -4 اهداف.



