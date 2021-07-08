عبدالحكيم: الوصول لمرمى الزمالك سهل في غياب طارق حامد













شدد محمود عبدالحكيم، نجم النادي المصري السابق، على أهمية وجود طارق حامد في وسط ملعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وقال عبدالحكيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " غير صحيح ما يقال أن اللاعب الحريف يحب الحريفة فقط، أنا أحب طارق حامد جدًا، وأرى أن في غيابه الوصول للمرمي الزمالك سيكون سهل للغاية".



