تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة إنجلترا فى نهائي اليورو

تأهل المنتخب الإيطالي الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب اسبانيا بركلات الترجيح فى نصف النهائي.





ومن المقرر ان يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب إنجلترا يوم الاحد المقبل فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة إيطاليا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: دوناروما.





خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبنازولا.





خط الوسط: لوكاتيلي - باريلا - جورجينو.



