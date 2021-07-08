عبد الحكيم: الزمالك أقوى من الأهلي هجوميًا وأنا أكثر لاعب وقع للأبيض

















أكد محمود عبدالحكيم، نجم نادي المصري البورسعيدي السابق، أن فريق الزمالك أقوى من الأهلي في الناحية الهجومية، كما أوضح أنه يعد أكثر اللاعبين الذين وقعوا للقلعة البيضاء.





وأوضح عبدالحكيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فريق الزمالك يمتلك حلول هجومية في الملعب أفضل من الاهلي".





وتابع، "الكرة مكسب، وكون موسيماني بيكسب ويحقق بطولات لا يمكن أن أقول عليه أنه مدرب غير جيد، والإعلام جاي عليه بشكل كبير جدًا رغم إنه لعب كل المباريات الكبرى بأفضل صورة".





واستكمل، "محمود كهربا لاعب مميز ويعلم جيدًا كيف يصل للمرمى بأقصر الطرق، ويحتاج لفرص أكبر ليقدم أداء أفضل مع الأهلي".





وذكر عبدالحكيم أنه أكثر لاعب في مصر قام بالتوقيع لنادي الزمالك، ولكن الصفقة لم تتم في أي مرة.





واضاف، "أحمد ياسر ريان يجب أن يعود للأهلي، فهو مهاجم هداف ويجيد التسجيل من نصف فرصة".





كما أوضح أن والتر بواليا، مهاجم جيد جدًا، لكن الجمهور وضعه تحت ضغط رهيب في الأهلي، وهذا سبب تراجع مستواه.













وأشار، "أحمد الشناوي أكثر حارس موهوب في مصر في الجيل الحالي، وكان يستحق مكانة أكبر بكثير من ذلك".



