Advertisements

عبد الحكيم: الزمالك أقوى من الأهلي هجوميًا وأنا أكثر لاعب وقع للأبيض

الخميس 08/يوليو/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




أكد محمود عبدالحكيم، نجم نادي المصري البورسعيدي السابق، أن فريق الزمالك أقوى من الأهلي في الناحية الهجومية، كما أوضح أنه يعد أكثر اللاعبين الذين وقعوا للقلعة البيضاء.

وأوضح عبدالحكيم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فريق الزمالك يمتلك حلول هجومية في الملعب أفضل من الاهلي".

وتابع، "الكرة مكسب، وكون موسيماني بيكسب ويحقق بطولات لا يمكن أن أقول عليه أنه مدرب غير جيد، والإعلام جاي عليه بشكل كبير جدًا رغم إنه لعب كل المباريات الكبرى بأفضل صورة".

واستكمل، "محمود كهربا لاعب مميز ويعلم جيدًا كيف يصل للمرمى بأقصر الطرق، ويحتاج لفرص أكبر ليقدم أداء أفضل مع الأهلي".

وذكر عبدالحكيم أنه أكثر لاعب في مصر قام بالتوقيع لنادي الزمالك، ولكن الصفقة لم تتم في أي مرة.

واضاف، "أحمد ياسر ريان يجب أن يعود للأهلي، فهو مهاجم هداف ويجيد التسجيل من نصف فرصة".

كما أوضح أن والتر بواليا، مهاجم جيد جدًا، لكن الجمهور وضعه تحت ضغط رهيب في الأهلي، وهذا سبب تراجع مستواه.



وأشار، "أحمد الشناوي أكثر حارس موهوب في مصر في الجيل الحالي، وكان يستحق مكانة أكبر بكثير من ذلك".

وكشف أنه سوف يشغل أحد المناصب في النادي المصري قريبًا، دون الكشف عن نوعية المنصب.

أخبار تهمك

حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 11 ساعة

الرجاء يُحدد سعر بيع بن مالانجو إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ أقل من ساعتين

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:54 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

12:04 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل