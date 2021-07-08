تشكيل إنجلترا المتوقعة لمواجهة إيطاليا فى نهائي كأس الأمم الأوروبية

نجح المنتخب الإنجليزي فى التأهل الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف.





ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا الذي تأهل الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب نظيره منتخب اسبانيا بركلات الترجيح يوم الاحد المقبل.





وجاءت تشكيلة انجلترا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: جوردان بيكفورد





خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير





خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير



