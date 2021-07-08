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شاهد.. وصلة رقص لفيفي عبده من الساحل الشمالي (فيديو)
الخميس 08/يوليو/2021 - 03:55 ص
آيه عبدالعزيز
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نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو ترقص فيه علي أغنية "غريبة منسية" للفنانة الراحلة نجاة الصغيرة.
وعلقت قائلة :"أكيد وحشتكم زي مانتم وحشتوني، أنا في الساحل الشمالي مصر أم الدنيا".
يذكر أن فيفى عبده تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، و نقلت على أثرها إلى المستشفى، ثم أعلنت مؤخرا عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.
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