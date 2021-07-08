شاهد.. وصلة رقص لفيفي عبده من الساحل الشمالي (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو ترقص فيه علي أغنية "غريبة منسية" للفنانة الراحلة نجاة الصغيرة.





وعلقت قائلة :"أكيد وحشتكم زي مانتم وحشتوني، أنا في الساحل الشمالي مصر أم الدنيا".





يذكر أن فيفى عبده تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، و نقلت على أثرها إلى المستشفى، ثم أعلنت مؤخرا عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.