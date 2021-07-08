"تهديد بالقتل وتعدي بالضرب".. القصة الكاملة لأزمة يسرا المسعودي

أثارت الفنانة يسرا المسعودي، الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن أصعب المواقف التي تعرضت لها منذ أن جائت إلى مصر.





وكشفت يسرا المسعودي عن أصعب المواقف وقالت إنها استأجرت شقة فى منطقة ما، وقام بعض الأشخاص بتهديدها بالقتل، لأنهم كانوا يريدون المستأجر القديم، وظنوا أنها تعرفه، لكنها لم تكن تعرفه إطلاقا.









وروت موقفا آخر إنها ذهبت لاستئجار شقة فى عمارة أخرى،وتعرضت للضرب على يد جيرانها من السيدات، وذلك لأن السيدات كانوا يخافون علي أزواجهن منها، وكانوا يشعرون بالغيرة منها، وحاولن التخلص منها، لكي تترك العمارة.









وأكدت أن ما تعرضت له ليس له أي علاقة بجدعنة المصريين، على العكس فهى تحب المصريين للغاية، وتشعر بينهم بالحب، وكأنها فى بلدها، لكن فقط كانت الظروف سيئة معها فى البداية.







