Advertisements

"تهديد بالقتل وتعدي بالضرب".. القصة الكاملة لأزمة يسرا المسعودي

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:10 ص
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
Advertisements
أثارت الفنانة يسرا المسعودي، الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن أصعب المواقف التي تعرضت لها منذ أن جائت إلى مصر.

وكشفت يسرا المسعودي عن أصعب المواقف وقالت إنها  استأجرت شقة فى منطقة ما، وقام بعض الأشخاص بتهديدها بالقتل، لأنهم كانوا يريدون المستأجر القديم، وظنوا أنها تعرفه، لكنها لم تكن تعرفه إطلاقا.


 وروت موقفا آخر إنها ذهبت لاستئجار شقة فى عمارة أخرى،وتعرضت للضرب على يد جيرانها من السيدات، وذلك لأن السيدات كانوا يخافون علي أزواجهن منها، وكانوا يشعرون بالغيرة منها، وحاولن التخلص منها، لكي تترك العمارة.


وأكدت أن ما تعرضت له ليس له أي علاقة بجدعنة المصريين، على العكس فهى تحب المصريين للغاية، وتشعر بينهم بالحب، وكأنها فى بلدها، لكن فقط كانت الظروف سيئة معها فى البداية.


وشاركت الفنانة يسرا المسعودي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم، إخراج حسام علي.

أخبار تهمك

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف تطورات المفاوضات مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الرجاء يُحدد سعر بيع بن مالانجو إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رحيل نجم الأهلي للإحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:54 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

12:04 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل