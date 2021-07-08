ميدو: مباراة المقاولون لن تكون سهلة على الأهلي













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المباراة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام المقاولون العرب، لن تكون سهلة.





ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ترتيب المقاولون بجدول الدوري لا يعبر أبدًا عن مستواهم الحقيقي، والمباراة لن تكون سهلة على الأهلي".



