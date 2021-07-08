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ميدو: مباراة المقاولون لن تكون سهلة على الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن المباراة المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام المقاولون العرب، لن تكون سهلة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ترتيب المقاولون بجدول الدوري لا يعبر أبدًا عن مستواهم الحقيقي، والمباراة لن تكون سهلة على الأهلي".

وأشار إلى أن كان قد اتخذ قرارًا بإراحة محمد الشناوي، في لقاء المقاولون العرب، على أن يبدأ علي لطفي، أساسيًا، إلا أنه بعد إصابة الأخير، فإن الشناوي سوف يشارك في المباراة بشكل طبيعي.

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