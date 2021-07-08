تعرف على القنوات الناقلة لنهائي كأس الأمم الأوروبية

تذاع مباراة نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ونجح المنتخب الإنجليزي فى التأهل الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف.





ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا الذي تأهل الي نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب نظيره منتخب اسبانيا بركلات الترجيح يوم الاحد المقبل.



