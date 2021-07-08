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سمير كمونة : عبد الجليل ''خانه " التعبير في تصريحاته عن الأهلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر للمقاصة فُهِمت بشكل خاطئ، مشيراً إلى أن المدرب قد خانه التعبير في تصريحاته.

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "محمد عبد الجليل لم يقصد التهاون أمام الأهلي خلال مباراة المارد الأحمر أمام مصر للمقاصة، بل كان يتحدث بحُسن نية على اعتبار أن الفريق الأحمر مقبل على مهمة وطنية أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في 17 يوليو الجاري، ولذلك يجب المحافظة على سلامة لاعبيه من الخشونة والإلتحامات المتعمدة حتى يكون مكتمل الصفوف خلال النهائي القاري".

وتابع كمونة: "لا مجال لتفويت المباريات من أي مدير فني، وأرفض هذه المقولة تماماً ، فلا يوجد مدرب سيتعمد هزيمة فريقه مهما يكن انتماءه  وهذه العبارات ابتكرتها السوشيال ميديا ولا أساس لها من الصحة".

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